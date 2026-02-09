Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 11 | 25

Questa mattina a Roma il traffico si è intensificato a causa di un incidente sulla via Nettunense, all’altezza di via della Falcognana. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, mentre le operazioni di ripristino sono ancora in corso. La circolazione sulla carreggiata del Grande Raccordo Anulare e sulle principali strade come la via Salaria e la Cassia si presenta più fluida, anche se ci sono rallentamenti, soprattutto in corrispondenza di Villa Spada e Tomba di Nerone. In serata, allo stadio Olimpico,

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio lunghe code a causa di un incidente nelle due direzioni sulla via Nettunense siamo all'altezza di via della Falcognana prestare attenzione alle operazioni di ripristino del resto la circolazione si presenta regolare sulla carreggiata del grande raccordo anulare sulle maggiori consolari ad eccezione solo dei rallentamenti sulla via Salaria altezza Villa Spada verso la tangenziale anche sulla Cassia da Tomba di Nerone in direzione del raccordo infine ricordiamo che questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico si giocherà Roma Cagliari venticinquesima giornata del campionato maschile di serie A prestare attenzione alla provvisoria disciplina di traffico attiva nella zona dello Stadio Olimpico è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 11:25 Approfondimenti su Roma Cagliari Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 09:25 #Roma-Via La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 09:25 Da questa mattina, il traffico sulla maggior parte delle strade di Roma e del Lazio scorre senza grossi problemi. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento ... romadailynews.it La Lazio completerà il progetto per fare lo stadio al Flaminio: svelate le tempisticheDi nuovo Flaminio, di nuovo il Comune di Roma a dare aggiornamenti. Ci ha pensato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, che è tornato sull'argomento nel corso del prog ... corrieredellosport.it #Roma #viabilità #Atac Domani sera Roma-Cagliari all’Olimpico, il trasporto pubblico per lo stadio x.com Roma: Viaggi di notte sull’A1 Attenzione alle modifiche alla viabilità. Prevista una chiusura temporanea per lavori. Scopri orari, direzioni e percorsi alternativi facebook

