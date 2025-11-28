Insigne rivela | Il mio addio al Napoli? Non c’erano problemi Non ho mai chiesto i soldi del Toronto Stagione attuale? I tifosi non devono preoccuparsi vi spiego perché

Insigne, ex capitano del Napoli, ha parlato del suo addio al club partenopeo e del legame mai rotto con tifosi e società. Poi il commento sulla stagione attuale In una lunga intervista a Viva el Futbol, Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e ora attaccante svincolato ma accostato in queste ore alal Lazio, ha raccontato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Insigne rivela: «Il mio addio al Napoli? Non c’erano problemi. Non ho mai chiesto i soldi del Toronto. Stagione attuale? I tifosi non devono preoccuparsi, vi spiego perché»

