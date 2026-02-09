Verso una settimana lavorativa da 72 ore | cosa succede quando inseguiamo l'intelligenza artificiale

La proposta di estendere la settimana lavorativa fino a 72 ore sta facendo discutere nel mondo del lavoro. Mentre le aziende spingono sull’acceleratore nell’adozione dell’intelligenza artificiale, i dipendenti si trovano a confrontarsi con settimane sempre più intense. La corsa all’innovazione porta a orari più lunghi e a nuove sfide, che rischiano di cambiare radicalmente il modo di lavorare in Italia.

La corsa nel settore dell'IA sta ridefinendo le modalità lavorative e introducendo settimane sempre più lunghe. Anche se le aziende parlano di passione e ambizione, i rischi per la salute sono stati scientificamente dimostrati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel 2025, l'intelligenza artificiale ha iniziato a plasmare creatività e innovazione in modi sorprendenti, dall'arte alla moda.

