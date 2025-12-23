L’intelligenza artificiale dopo l’hype | cosa succede quando arrivano i conti

Secondo analisi pubblicate da MIT Technology Review e Financial Times nel dicembre 2025, molte aziende stanno ridimensionando i progetti di intelligenza artificiale non perché la tecnologia abbia smesso di funzionare, ma perché hanno iniziato a farlo i conti. Il problema non è la potenza degli algoritmi, bensì la fragilità dei dati che li alimentano e un ritorno di valore spesso inferiore alle attese. Il MIT parla apertamente di fase post-hype, il Financial Times osserva come gli investitori cerchino protezione dal rischio di un indebitamento sempre meno sostenibile dell’ecosistema che ruota attorno all’IA. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Quando l’intelligenza artificiale può persino farci risparmiare acqua. Non è un paradosso, succede in agricoltura

