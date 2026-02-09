Verona | Polizia Locale al controllo della velocità su sei strade chiave e aree urbane dal 9 al 15 febbraio

La Polizia Locale di Verona ha avviato una settimana di controlli sulla velocità lungo sei strade principali della città, dal 9 al 15 febbraio. Gli agenti si concentrano su via Turbina, strada Bresciana, via Valpantena, via Jacopo Bonfadio, via Forte Tomba e via Belfiore. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza per chi circola in queste zone.

La Polizia Locale di Verona intensifica i controlli sulla velocità nelle strade cittadine tra il 9 e il 15 febbraio 2026, con particolare attenzione a via Turbina, strada Bresciana, via Valpantena, via Jacopo Bonfadio, via Forte Tomba e via Belfiore. Sarà inoltre attiva la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia, mentre l’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente nei mercati e nelle aree verdi della città. Verona si prepara a una settimana di controlli mirati alla sicurezza stradale. La Polizia Locale ha annunciato un piano intensificato per contrastare gli eccessi di velocità, un fenomeno che rappresenta una delle principali cause di incidenti urbani.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Verona PoliziaLocale Eccessi di velocità sulle strade di Verona: i controlli della polizia locale La polizia locale di Verona prosegue con controlli settimanali per verificare il rispetto dei limiti di velocità sulle strade della città. Eccessi di velocità a Verona, le strade controllate dalla polizia locale in questi giorni La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine per contrastare gli eccessi di velocità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Verona PoliziaLocale Argomenti discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 2 all'8 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale; POLIZIA LOCALE | A Verona continua il presidio del territorio; Autovelox a Verona, ecco dove sono dal 26 gennaio all'1 febbraio. Verona, scontro frontale tra due auto: 4 i feriti, una ragazza in codice rossoL'incidente domenica mattina nei pressi della stazione Porta Nuova. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e quattro pattuglie della Polizia Locale ... rainews.it Di notte per Verona a folle velocità, vola e si schianta di fronte al Teatro RomanoDue incidenti nella notte a Verona: uscita di strada a folle velocità al Teatro Romano, e schianto con fuga in viale del Lavoro. veronaoggi.it Sassari, auto abbatte un muretto e finisce nell’area di servizio: anche una bimba in ospedale Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.