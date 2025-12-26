Venticinque anni di associazionismo | una targa ricordo
C’è un modo di essere più fedeli alla propria associazione che far parte della compagine per almeno un quarto di secolo? Sì, c’è, ed è che ad essere fedeli siano più generazioni della stessa famiglia. E’ così che nel consegnare a Paolo Baggio, assicuratore in quel di Rustega di Camposampiero, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Croce Rossa, una targa in ricordo di Guidi
Leggi anche: Una targa ricordo per l’infermiere Bersanetti
Premiate 7 attività storiche pescaresi iscritte alla Confcommercio dal 1945 [FOTO]; Borgaro: una targa per ricordare Letizia Teglia; Avis in festa per i 50 anni: albero e targa; Una targa per non dimenticare Letizia Teglia.
Venticinque anni di associazionismo: una targa ricordo - Paolo Baggio, assicuratore a Rustega di Camposampiero ha ricevuto il riconoscimento da Confcommercio Ascom. padovaoggi.it
Les François - Téléfilm Français Complet - Comédie - Daniel RUSSO, Issam CHAYLE, Nozha KHOUADRA - FP
Lo psichiatra Pierandrea Salvo in pensione: venticinque anni fa fondò a Portogruaro il primo centro per la cura di queste patologie che oggi è riferimento per il Nordest: «Lascio un servizio strutturato come una cittadella dei disturbi alimentari tra comunità, cent facebook
#ProudToBeSERVIER | 25 ANNI Venticinque anni di percorso condiviso raccontano un impegno che va oltre la professionalità e un legame profondo con i valori del @GrpServierITA. Alle nostre Persone va un sincero grazie. #WeAreServier #MovedByYo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.