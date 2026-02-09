Vendita di mangimi per animali | i prodotti parzialmente mangiati dai topi

Questa mattina, la Polizia Locale di Afragola ha sequestrato grandi quantità di mangimi per animali trovati parzialmente mangiati dai topi. Gli agenti hanno effettuato controlli in diversi punti della città, scoprendo prodotti che non rispettavano le norme di sicurezza. L’operazione si inserisce in un’azione più vasta di contrasto al commercio di prodotti irregolari e potenzialmente pericolosi per gli animali e i consumatori. Nessuno è stato ancora denunciato, ma le verifiche continuano per accertare eventuali responsabilità.

Dopo una serie di attività di controllo del territorio, il Comandante Piricelli unitamente agli Agenti ha ispezionato una attività di vendita di mangimi per animali ubicata nel pieno centro abitato. Dall'ispezione effettuata all'interno di un'area di circa 1000 mq è risultata essere in esercizio una attività abusiva di vendita di mangimi, il cui ingresso era caratterizzato da una pozzanghera mista a melma, all'interno dell'attività sono state trovate numerose quantità di contenitori di cibi per animali mangiate presumibilmente dai topi, sulla maggior parte della superficie calpestabile e non erano presenti vari escrementi di topi ed uccelli, numerosi accessori per animali rosicchiati da animali, cumuli di ferro sparsi, un manufatto fatiscente, il tutto allocato in un'area degradata con gravi carenze igienico sanitarie ed a ridosso delle abitazioni.

