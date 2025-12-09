la parabola di serafino ferruzzi dai mangimi alla canapa ai cerali come divenne trader internazionale

Dalla sua nascita nel 1908 in una casa colonica alla crescita di un impero internazionale, la parabola di Serafino Ferruzzi racconta un percorso tra agricoltura, commercio e innovazione, passando dai mangimi alla canapa, fino ai cereali. La sua storia si intreccia con le trasformazioni di un territorio e con la nascita di un impero commerciale che ha attraversato continenti.

L'antica casa colonica in via Faentina fu salvata, per pochi metri, dagli espropri quando negli anni 60 venne costruito il semianello e ancora oggi è lì, prigioniera fra il viadotto e gli svincoli; è lì che nel marzo del 1908 era nato Serafino Ferruzzi e lì attorno c'erano i campi del babbo dove da bambino respirò l'aria galeotta del vasto potenziale che la terra ha nel proprio seno e quello che era un sogno fin da adolescente divenne incredibile realtà, una realtà che fece di Serafino il 'costruttore' di un impero nel settore del commercio dei cereali, un enorme impero che andava dalle Americhe all'Europa.