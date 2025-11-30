Pattugliamenti straordinari contro i reati predatori nei comuni dell’area. Nella notte del 28 novembre i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno attuato un vasto piano di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore. L’obiettivo era prevenire e reprimere i reati predatori, con particolare attenzione agli assalti ai bancomat e postamat. Pattuglie attive tra centri urbani, campagne e zone di confine. Tre pattuglie hanno presidiato centri abitati, periferie, zone rurali e aree montane, soprattutto nelle zone di confine con Molise e Puglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Val Fortore, notte di controlli dei Carabinieri: stop a 17 veicoli e sanzioni