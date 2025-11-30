Val Fortore notte di controlli dei Carabinieri | stop a 17 veicoli e sanzioni
Pattugliamenti straordinari contro i reati predatori nei comuni dell’area. Nella notte del 28 novembre i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno attuato un vasto piano di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore. L’obiettivo era prevenire e reprimere i reati predatori, con particolare attenzione agli assalti ai bancomat e postamat. Pattuglie attive tra centri urbani, campagne e zone di confine. Tre pattuglie hanno presidiato centri abitati, periferie, zone rurali e aree montane, soprattutto nelle zone di confine con Molise e Puglia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in atto un dispositivo di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore. - facebook.com Vai su Facebook
Fortore, controlli nella notte: sanzioni e una patente ritirata - Nella notte scorsa i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in atto un dispositivo di controllo del territorio nei Comuni ... Da ntr24.tv
Fortore, controlli in strada: patenti ritirate e sanzioni - A seguito dei recenti episodi d’assalto alle postazioni bancomat e postamat in Val Fortore, nella scorsa notte i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinci ... Lo riporta ntr24.tv
Furti nelle case e colpi ai danni di bancomat, controlli dei carabinieri - Ogni giorno e particolarmente nei fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento profondono il massimo impegno per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e degli utenti della ... Secondo msn.com