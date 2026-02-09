Va in pronto soccorso con un taglierino dalla lama di 10 centimetri

Un uomo si è presentato al pronto soccorso di Bressanone con un taglierino di 10 centimetri. Il personale sanitario ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, temendo un’eventuale escalation. La situazione si è risolta senza incidenti, ma ha creato tensione tra i presenti.

Momenti di apprensione qualche giorno fa all'ospedale di Bressanone, dove il personale sanitario ha allertato le forze dell'ordine per sventare una possibile situazione pericolosa all'interno della struttura.La vicenda ha visto coinvolto un cittadino di trentatré anni che, stando a quanto.

