Genova ricorda la poliziotta Angela Burlando e la sua squadra antistupro | Fu la prima in Italia l’intuizione fu sua

Ilsecoloxix.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15 di oggi (25 novembre) l’incontro a Palazzo Ducale organizzato dall’associazione Fidapa Genova Due: la presidente Alessandra Revello dialogherà con la dirigente superiore della polizia di Stato (e allieva di Burlando) Alessandra Bucci. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

