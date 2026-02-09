usa il pentagono dichiara guerra alla ludopatia

La Difesa degli Stati Uniti annuncia che la ludopatia tra militari e veterani diventa una priorità. Il Pentagono ha deciso di intervenire con programmi mirati per combattere questa dipendenza, che colpisce ormai un numero crescente di uomini e donne in uniforme. La scelta arriva dopo numerosi casi di dipendenza dal gioco tra i soldati, e rappresenta un passo deciso per tutelare la salute mentale di chi serve la nazione.

La Difesa Usa ha un nuovo nemico: la ludopatia tra i membri delle forze armate americane e i veterani. Il Pentagono guidato dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha incluso il gioco d’azzardo tra i fenomeni monitorati. Il Consolidated Appropriations Act 2026, la legge che chiede l’autorizzazione per i programmi di spesa per l’anno in corso, contiene 370 milioni di dollari allocati nel programma Peer Reviewed Medical Research Program (Prmrp) per finanziare ricerche sull’impatto del gioco d’azzardo sui combattenti americani. Da tempo negli Usa la discussione è aperta. Già nel 2009 John W. Kindt, professore di Economia presso l’Università dell’Illinois e curatore dell’ United States International Gambling Report, sottolineò che il gioco d’azzardo legalizzato e le sue diramazioni potessero creare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

