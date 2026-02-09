Uomo e galantuomo commedia di Eduardo De Filippo

Sabato 14 febbraio, il Teatro Angioino di Mola di Bari si prepara a ospitare “Uomo e galantuomo”, la commedia di Eduardo De Filippo portata in scena dalla Compagnia Teatro d’Oggi. La pièce apre la XXV stagione di prosa 202526, con la direzione artistica di Francesco Capotorto e il patrocinio del Comune di Mola di Bari. Gli spettatori potranno assistere a una rappresentazione che promette di coinvolgere e divertire, in un momento di grande fermento culturale nel cuore della città.

La COMPAGNIA INSTABILE NAPOLINSCENA ( Taranto ) In " UOMO E GALANTUOMO " di Eduardo De Filippo. Regia di Ascanio Cimmino con Francesco D'Andria, Andrea Mancini, Ascanio Cimmino, Giuseppe Battista, Mimmo Macrì, Alessandro Caporaso, Massimo Cardellicchio, Lucilla Trisolini, Marirosa Rini, Bettina Calcagno, Margherita Buono, Angelica Amabile, Achille Zizzi Scene Mimmo Macrì, tecnico audio Tommaso Giungato, Direttrice di scena Benedetta Giungato.

