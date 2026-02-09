Uomini e Donne | la verità di Lucia Marino sull’addio al trono over

Uomini e Donne torna al centro dell’attenzione dopo settimane di silenzio. La protagonista del Trono Over, Lucia Marino, ha deciso di uscire di scena e di lasciare il programma, ma ora si fa avanti per chiarire la sua versione dei fatti. In un messaggio sui social, Lucia spiega di non aver mai avuto intenzione di allontanarsi per motivi legati alla redazione, come si era ipotizzato, e assicura di aver preso questa decisione per motivi personali. La sua assenza aveva generato molte voci, ma lei ora vuole mettere fine alle speculazioni e riperc

Uomini e Donne torna a far parlare per l’assenza di Lucia Marino. Nelle ultime registrazioni del Trono Over, il suo nome non è comparso e sul web si sono moltiplicate ricostruzioni e ipotesi, fino a far circolare la voce di un presunto “allontanamento” deciso dalla redazione. Nelle scorse ore, però, Lucia ha scelto di intervenire direttamente su Instagram, rispondendo alle domande dei follower e mettendo un primo punto sulla situazione. Anche Federico Mastrostefano fuori dal programma? Il suo gesto social Uomini e Donne news: perché l’assenza di Lucia Marino fa discutere. Quando un volto del Trono Over sparisce dalle registrazioni, i telespettatori lo notano subito e spesso scatta la corsa alle spiegazioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

