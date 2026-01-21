Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Mario Lenti ha scelto Gemma Galgani, sorprendendo i presenti. La decisione ha generato molte domande sui sentimenti e le intenzioni dei protagonisti. La vicenda, ancora tutta da chiarire, mette in luce le dinamiche del trono over e il percorso di conoscenza tra i partecipanti. Un evento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del programma.

Una scelta inaspettata scuote il trono over: Mario Lenti esce dallo studio con Gemma Galgani. È amore vero o solo un’illusione? Il silenzio cala improvviso nello studio di Uomini e Donne, come se il tempo avesse smesso di scorrere. Tutti, dalla padrona di casa Maria De Filippi agli opinionisti, fino al pubblico in visibilio, restano col fiato sospeso. In mezzo a quel clima sospeso, Mario Lenti rompe ogni schema. Con un gesto deciso, sorprende tutti e sceglie di lasciare il trono over per vivere una storia lontano dai riflettori. Ma con chi? Con la donna che da più tempo cerca l’amore davanti alle telecamere: Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate Urgente: Mario Sceglie Gemma!

Uomini E Donne, Ipotetiche Anticipazioni 2026: Sara Sceglie Jakub E Lui Dice Di No!Ecco le anticipazioni ipotetiche di Uomini e Donne per il 2026: Sara sembrava pronta a scegliere Jakub, ma quest’ultimo ha deciso di non continuare.

Uomini e Donne, registrazione 16 dicembre: Gemma attacca MarioDurante la registrazione di Uomini e Donne del 16 dicembre, si sono susseguite intense discussioni tra i protagonisti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate Urgente: Mario Sceglie Gemma!

Argomenti discussi: Australian Open 2026, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner; La Forza Di Una Donna, Ipotetico Gran Finale: Sarp E’ Vivo E Ritorna A Riprendersi Bahar!; Uomini e Donne gravi segnalazioni su Jakub | lui fa chiarezza; Un Posto Al Sole, Ipotetico Gran Finale: Il finale che rende giustizia a ogni personaggio!.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Jakub trova la scusa perfetta per defilarsiNella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 su Canale 5, Jakub lascia lo studio dopo una lite con Sara. msn.com

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 gennaio 2026/ Jakub lascia lo studio dopo lite con SaraLe anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 21 gennaio 2026 con la lite tra Jakub Bakkour e Sara Gaudenzi. ilsussidiario.net

“Nessuno se lo aspettava”. Uomini e Donne, la notizia choc su Gemma Galgani, pubblico sconvolto - facebook.com facebook

Prima foto insieme per Flavio e Nicole Vi piacciono #UominieDonne x.com