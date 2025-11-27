La Samb si fa rimontare e saluta la Coppa Italia Anche il Brescia passa al Riviera delle Palme

SAMB 1 BRESCIA 3 SAMB (4-3-1-2): Cultraro; Vesprini (1’ st Zini), Pezzola (30’ st Zoboletti), Chelli, Chiatante (24’ st Napolitano); Scafetta (1’ st Iaiunese), Lulli, Tourè; Sbaffo; Konatè (24’ st Marranzino), Battista. A disp. Grillo, Ponzanetti, Eusepi, Tosi, Candellori, Dalmazzi, Tourè N., Alfieri, Martins. All. Palladini BRESCIA (3-5-2): Liverani; Silvestri (33’ st Bergomi), Facchini, Rizzo; Armati, Valente (33’ st Tagliabue), Mercati (28’ st Balestrero), Fogliata, Boci; Leporini (29’ st Zennaro), Cisco (29’ st Cazzadori). A disp. Damioli, Gori, Sorensen, Pasini, Di Molfetta, De Maria, Goffi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

