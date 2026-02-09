Ucraina raid russi nella notte | a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni

Durante la notte, i raid russi contro Kharkiv hanno provocato la morte di almeno tre persone, tra cui una madre e suo figlio di 10 anni. Le esplosioni hanno svegliato la città, che si trova ancora sotto pressione. La popolazione si nasconde nei rifugi, mentre le autorità cercano di gestire la crisi. La guerra continua a mietere vittime innocenti e a devastare le case.

(Adnkronos) – Gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza e il sindaco e capo dell'amministrazione militare di Odessa Sergiy Lysak, aggiungendo che il bombardamento della città portuale meridionale ha causato la morte di un uomo di 35 anni e.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Kharkiv Morti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kharkiv Morti

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 febbraio. Il Parlamento Ue il 24 febbraio vota il prestito a Kiev; Ucraina, tregua finita: raid russi su diverse regioni; Ucraina-Russia, Kiev: Sostanziali e produttivi i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28.

Guerra ucraina, raid di Mosca con 70 missili e 450 droni su Kiev, Kharkiv e Dnipro. Macron: «Si lavora alla ripresa del dialogo con Putin»Guerra Ucraina. Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. ilgazzettino.it

Ucraina, pesanti raid russi nella notte su Odessa. Scatta l’allarme: oltre un milione di famiglie senza luceNella notte, pesanti attacchi russi hanno colpito infrastrutture energetiche e industriali in Ucraina, lasciando più di un milione di utenze senza elettricità, come riportato da Kiev e rilanciato ... affaritaliani.it

Ucraina, continuano i raid russi: morti in attacchi a Zaporizhia e Odessa. facebook

#Ucraina, raid con missili e droni russi: colpite Kiev e Kharkiv. LIVE x.com