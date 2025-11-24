Ucraina raid di droni russi su Kharkiv nella notte | le drammatiche operazioni di soccorso
La Russia ha lanciato droni da combattimento su zone residenziali di Kharkiv, causando la morte di almeno quattro persone, secondo quanto riferito lunedì da fonti ufficiali. Secondo il capo dell’amministrazione regionale Oleh Syniehubov, altre 13 persone sono rimaste ferite durante l’attacco notturno che ha danneggiato otto edifici residenziali, una struttura scolastica e linee elettriche. L’aviazione ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato ieri sera una raffica di 162 droni da combattimento e droni esca sul Paese. La difesa aerea ha neutralizzato 125 droni, mentre altri 37 hanno raggiunto i loro obiettivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
