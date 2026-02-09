Uccisi dal monossido Rimpatrio delle salme raccolti subito 75mila euro

Un dramma si è consumato a Porcari, in provincia di Lucca. Durim Kola ha avviato una raccolta fondi dopo la morte del fratello, ucciso dal monossido di carbonio. Le salme sono state già rimpatriate, e in poche ore sono stati raccolti 75 mila euro per aiutare la famiglia colpita.

"Sono Durim Kola. Sto raccogliendo fondi per la famiglia di mio fratello: hanno perso la vita in un incidente causa della caldaia del gas a Porcari in provincia di Lucca. I fondi andranno per le spese del funerale e per il trasporto dei corpi in Albania dove si svolgeranno anche i funerali. Il resto dei fondi che avanzeranno serviranno per aiutare le loro famiglie. Vi ringrazio di cuore per l'aiuto.". L'appello, lanciato sulla piattaforma GoFundMe, fa riferimento alla tragedia che pochi giorni fa ha cancellato a Porcari l'intera famiglia Kola di origine albanese: suo fratello Arti Kola, di 48 anni, la moglie, Jonida di 43, il figlio Hadjar di 22 e la figlia quindicenne Xhesika.

