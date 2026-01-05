Il rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani morti a Crans-Montana Un minuto di silenzio nelle scuole

È stato organizzato un volo di Stato per il rimpatrio delle salme di cinque dei sei giovani italiani morti nell'incendio a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Le scuole italiane hanno predisposto un momento di silenzio in memoria delle vittime. Questo gesto rappresenta un momento di riflessione e rispetto per le famiglie coinvolte, nel ricordo di chi ha perso la vita in questa tragedia.

