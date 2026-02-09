La procura di Reggio Emilia non molla e porta il caso in Cassazione. Insiste nel sostenere che si tratta di omicidio aggravato, puntando il dito sui futili motivi e sul fatto che l’imputato ha approfittato della minorata difesa della vittima. La vicenda riguarda il delitto di Stefano Daveti, 63 anni, ucciso nella sua casa a Morsiano di Villa Minozzo.

La procura di Reggio Emilia insiste nel contestare i futili motivi e l’aver approfittato della minorata difesa nel delitto di Stefano Daveti, 63enne spezzino che fu colpito a morte nella sua casa a Morsiano di Villa Minozzo. Figura imputato con rito abbreviato Cristian Chesi, 49 anni: per lui l’accusa è di omicidio volontario, ma al momento senza aggravanti dopo una battaglia in aula tra giudici e il pubblico ministero Maria Rita Pantani che ancora non è finita e che approderà in primavera alla Cassazione. L’altro giorno era attesa la discussione delle parti nell’udienza preliminare, ma nel frattempo è stata fissata davanti alla Corte suprema, il 1° aprile, l’udienza scaturita dall’impugnazione del pm che ritiene sussistenti le due aggravanti a differenza dei due giudici (oltreché della difesa) che finora hanno vagliato il caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise il vicino di casa. La procura insiste e va in Cassazione: "E’ omicidio aggravato"

Approfondimenti su Stefano Daveti

La procura di Reggio Emilia non molla e porta il caso in Cassazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stefano Daveti

Argomenti discussi: Uccise il vicino di casa. La procura insiste e va in Cassazione: È omicidio aggravato; Il killer delle escort ha tentato l'evasione dal carcere: è accusato di aver ucciso Maria Denisa Adas; Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società; Omicidio: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua.

Uccise il vicino di casa. La procura insiste e va in Cassazione: È omicidio aggravatoStefano Daveti morì il 24 giugno 2024 a causa delle sprangate subite. Era attesa ieri la discussione nel rito abbreviato per il delitto . Tutto rinviato ad aprile dopo il verdetto della Suprema Corte. msn.com

Uccise il vicino di casa e si scattò un selfie, chiesto l'ergastolo(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - La Procura della repubblica di Padova ha chiesto l'ergastolo per Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa M ... msn.com

Uccise il vicino di casa e si scattò un selfie, chiesto l'ergastolo. A Padova, la sentenza attesa a marzo #ANSA facebook