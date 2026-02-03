La procura di Reggio Emilia non molla e porta il caso in Cassazione. I giudici vogliono confermare l’accusa di omicidio aggravato contro il 63enne Stefano Daveti, ucciso nella sua casa di Morsiano di Villa Minozzo. La procura insiste sui motivi futili e sul fatto che l’assassino abbia approfittato della minorata difesa della vittima. La vicenda rimane aperta, e si aspetta ora una decisione definitiva dai giudici supremi.

Codeluppi La procura di Reggio Emilia insiste nel contestare i futili motivi e l’aver approfittato della minorata difesa nel delitto di Stefano Daveti, 63enne originario della Spezia che fu colpito a morte nella sua casa a Morsiano di Villa Minozzo. Figura imputato con rito abbreviato Cristian Chesi, 49 anni: per lui l’accusa è di omicidio volontario, ma al momento senza aggravanti dopo una battaglia in aula tra giudici e il pubblico ministero Maria Rita Pantani che ancora non è finita e che approderà in primavera alla Cassazione. Ieri era attesa la discussione delle parti nell’udienza preliminare, ma nel frattempo è stata fissata davanti alla Corte suprema, il primo aprile, l’udienza scaturita dall’impugnazione del pm che ritiene sussistenti le due aggravanti a differenza dei due giudici (oltreché della difesa) che finora hanno vagliato il caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise il vicino di casa. La procura insiste e va in Cassazione: "È omicidio aggravato"

Approfondimenti su Reggio Emilia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio Emilia

Argomenti discussi: Uccise il vicino di casa e si scattò un selfie, chiesto l'ergastolo; Uccise il vicino di casa. La procura insiste e va in Cassazione: È omicidio aggravato; Veneto - Uccise il vicino con quattro coltellate e si scattò un selfie: chiesto l’ergastolo, sentenza a marzo; Spinse e uccise l’anziano vicino di casa: non sconterà un giorno in cella.

Uccise il vicino di casa. La procura insiste e va in Cassazione: È omicidio aggravatoStefano Daveti morì il 24 giugno 2024 a causa delle sprangate subite. Era attesa ieri la discussione nel rito abbreviato per il delitto . Tutto rinviato ad aprile dopo il verdetto della Suprema Corte. ilrestodelcarlino.it

Uccise il vicino di casa e si scattò un selfie, chiesto l'ergastolo(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - La Procura della repubblica di Padova ha chiesto l'ergastolo per Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa M ... msn.com

Uccise il #vicino di #casa e si scattò un #selfie: chiesto l'#ergastolo - facebook.com facebook

Uccise il vicino di casa e si scattò un selfie, chiesto l'ergastolo. A Padova, la sentenza attesa a marzo #ANSA x.com