Gasperini torna a parlare e non le manda a dire. L’allenatore dell’Atalanta si scaglia contro le decisioni arbitrali che, a suo avviso, stanno influenzando troppo il cammino della sua squadra. Pesante il suo commento, che arriva nel bel mezzo di una serie di polemiche aperte in Serie A. La partita di domenica ha riacceso le discussioni, con il tecnico che chiede più chiarezza e giustizia in campo.

2026-02-09 14:18:00 Flash news da Tuttosport: La Serie A continua e continuano anche le polemiche arbitrali, che sono all’ordine del giorno. Se in Juve-Lazio il direttore di gara ha annullato una rete di Koopmeiners, senza neanche rivedere il fallo di Gila su Cabal, anche Gasperini e De Rossi hanno lamentato torti subiti e presunte irregolarità. L’ utilizzo spregiudicato del VAR è ormai argomento di discussione al termine di quasi ogni partita, chiaro segnale di come qualcosa nel regolamento o di come viene seguito non sia corretto. E forse c’è già chi comincia a sfruttarlo. Il duro attacco di Gasperini: “Insegnano ai giocatori come buttarsi”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Gasperini pesantissimo, ecco chi accusa

Approfondimenti su Gasperini Pesantissimo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gasperini Pesantissimo

Pagina 1 | Ex arbitri assunti per imparare a simulare: Gasperini pesantissimo, ecco chi accusaIl calcio si riduce a rubacchiare, il duro attacco dell'allenatore della Roma. E in conferenza stampa non passano sotto traccia alcune ... tuttosport.com

La sconfitta di campionato contro l’Udinese che ha allontanato la Roma dalle posizioni Champions ha lasciato strascichi, secondo Tuttosport. Le parole del tecnico Gian Piero Gasperini hanno fatto rumore e sono diventate rapidamente virali: “Bisogna mettersi facebook

’ ! In casa i friulani vincono contro i giallorossi per merito del gol a inizio secondo tempo di #Ekkelenkamp. Sconfitta amara per Gasperini, che resta a meno due dal quarto posto difeso dalla Juve #Tuttosport #UdineseRo x.com