tutta la tecnologia in gara alle olimpiadi

Alle Olimpiadi, gli atleti usano ormai tecnologia all’avanguardia. Caschi, guanti, scarponi e altri dispositivi sono diventati strumenti fondamentali per migliorare le prestazioni e vincere le medaglie. La competizione si svolge anche sul fronte delle innovazioni tecnologiche, con nuove soluzioni che cambiano il modo di gareggiare.

Caschi, guanti, scarponi e altro ancora: alle Olimpiadi la gara degli atleti per le medaglie è diventata molto tecnologica. Grazie anche a soluzioni e ad accessori che stanno cambiando il modo di affrontare le sfide sulla neve, anche per noi comuni mortali. Ecco alcuni esempi. Scarponi, la rivoluzione BOA. Negli scarponi da sci di nuova generazione, il tradizionale sistema di ganci lascia spazio a soluzioni che avvolgono il piede come una seconda pelle, migliorando trasmissione di potenza, precisione e comfort. Il cuore di questa rivoluzione è il BOA Fit System Dual Dial, un doppio rotore che permette micro-regolazioni differenziate tra avampiede e collo del piede, con una chiusura uniforme che riduce punti di pressione e movimenti indesiderati all’interno dello scafo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le atlete italiane di sci alpino, Brignone e Goggia, conoscono già i possibili pettorali per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

