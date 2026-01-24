Aree interne il modello pugliese sbarca al Forum sul Turismo di Milano

L’assessora al Turismo della Puglia, Graziamaria Starace, ha partecipato al Forum sul Turismo di Milano, dedicato alle strategie per le aree interne. Durante l’evento, si è discusso dell’importanza di valorizzare cammini, enogastronomia e il turismo sostenibile come elementi chiave per lo sviluppo di queste zone. Un’occasione per condividere esperienze e promuovere un modello di turismo più rispettoso e attento alle specificità locali.

L'assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace ha partecipato alla due giorni milanese dedicata al turismo: "Nel dibattito sul futuro delle aree interne si richiamano spesso, e giustamente, i cammini, l'enogastronomia, il turismo lento e sostenibile. Ma sarebbe miope pensare che.

