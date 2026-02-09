Trump | lo show al Super Bowl? Disgustoso

Donald Trump commenta duramente lo spettacolo del Super Bowl, definendolo “assolutamente terribile” e uno dei peggiori di sempre. L’ex presidente critica lo show, affermando che è uno “squilibrio” che offende la grandezza dell’America e non rispecchia gli standard di successo e creatività del Paese. Per lui, quella che si è vista in tv non è stata nient’altro che un’offesa.

5.01 "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Non ha alcun senso, è un affronto alla grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza". Così il presidente Trump attacca la performance di Bad Bunny su Truth. "Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini che lo guardano in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo",ha aggiunto Trump.

