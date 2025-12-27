dalla regione nuovi fondi per il trasporto scolastico di persone non autonome

La giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato uno stanziamento da 5,4 milioni di euro per rafforzare il trasporto da e per la scuola secondaria di secondo grado e per i percorsi di formazione professionale. Viale Aldo Moro stima che la misura possa aiutare oltre seicento tra ragazze e ragazzi con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

