A Iseo, in provincia di Brescia, la Buca del Quai si rivela un luogo affascinante e ricco di contrasti. Da un lato, offre un tuffo nel passato con i resti dell’uomo preistorico, dall’altro, diventa teatro di emozioni forti con gli sport estremi di oggi. La grotta naturale ha sempre attratto chi cerca una protezione naturale, un posto dove il freddo si fa sentire poco e l’umidità è quasi assente. Ora, però, attrae anche chi si cimenta con l’arrampicata estrema, port

ISEO (Brescia) Un abisso che racconta la storia e consacra lo sport. La Buca del Quai di Iseo regala suggestioni che vanno dai resti dell’uomo preistorico, che molto probabilmente visse in quella che è una enorme protezione naturale, dove non fa mai troppo freddo e dove si sta sempre all’asciutto, fino agli sport estremi. La caverna che si apre a strapiombo su via Roma a Iseo, protesa verso le azzurre acque del Sebino, è stata meta di esplorazioni dall’alba dei tempi ed è stata frequentata anche nel medioevo e nel recente passato, quando la gente del posto la raggiungeva per raccogliere l’argilla bianca che usava per cucinare e creare manufatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra storia e adrenalina. Dall’uomo preistorico all’arrampicata estrema: incanti alla Buca del Quai

