Le dimensioni dell’odio dall’amore tossico alla violenza estrema
Ad Aurora, vittima di femminicidio, a Piacenza, la più giovane, in Europa, presto sarà dedicata una Associazione “La luce di Aurora”. Aveva 13 anni, quando è precipitata dal settimo piano del condominio in cui viveva con la mamma, signora Morena Corbellini. Per i Magistrati, ma anche per la sua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali dopo aver ricevuto il secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. Scrive una lettera a Bandecchi (sì, proprio lui, quello delle “dimensioni parallele” della politica): “È stato un cammino doloroso, pieno di odio - facebook.com Vai su Facebook