Tra tensioni geopolitiche e inflazione, i mercati finanziari trovano ancora modo di muoversi. Nelle ultime settimane dell’anno e all’inizio del 2026, gli investitori hanno continuato a comprare e vendere, mantenendo vivo il mercato. Nonostante le tensioni e le incertezze, la liquidità resta il principale alleato per chi vuole sopravvivere in questo scenario.

NELLA PARTE finale di dicembre e nelle prime settimane del 2026, i mercati finanziari si sono mossi in maniera generalmente positiva, nonostante un contesto geopolitico tutt'altro che privo di tensioni. I principali listini azioni hanno segnato guadagni significativi: l'indice S&P ha segnato guadagni tra il 3% e 4% considerando l'impatto valutario; il mercato europeo è salito del 5% e l'indice giapponese ha registrato un progresso vicino al 9%. In tutti e tre i casi si tratta dei nuovi massimi storici. Un fattore decisivo a sostegno dei corsi azionari è stato l'aumento della liquidità in eccesso.

© Quotidiano.net - Tra geopolitica, Ai e inflazione i mercati sopravvivono con la liquidità

Il panorama dei mercati finanziari sta entrando in una nuova fase, influenzata da fattori geopolitici e tecnologici.

I mercati finanziari sono influenzati dai principali eventi geopolitici, come le crisi in Venezuela e Iran, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, e le dinamiche tra Stati Uniti, Russia e Cina.

