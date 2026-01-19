Geopolitica e tecnologia | cambia il volto dei mercati

Il panorama dei mercati finanziari sta entrando in una nuova fase, influenzata da fattori geopolitici e tecnologici. Le turbolenze internazionali, l’aumento dell’inflazione e le evoluzioni strutturali del capitalismo globale stanno ridefinendo le dinamiche di investimento e crescita. Questa trasformazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le opportunità e le sfide di un decennio che si apre con scenari in rapido mutamento.

IL PROSSIMO decennio sui mercati finanziari non assomiglierà a quello appena concluso. Ci sarà un cambio di scenario dovuto alle turbolenze geopolitiche e al ritorno dell’inflazione ma anche a un mutamento strutturale del capitalismo globale. A disegnare questo scenario è stata l’ultima edizione del secular Outlook di Julius Baer, il documento in cui sono contenute le previsioni della casa d’investimenti svizzera sull’andamento delle piazze finanziarie nei prossimi 10-15 anni. Secondo Julius Baer, siamo entrati in una fase dominata da tre forze: la nascita di un mondo multipolare, l’intervento attivo dello Stato nell’economia e un superciclo di innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I mercati finanziari sono influenzati dai principali eventi geopolitici, come le crisi in Venezuela e Iran, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, e le dinamiche tra Stati Uniti, Russia e Cina. Comprendere questi elementi è fondamentale per valutare le strategie di banche e imprese, poiché le decisioni politiche e i cambiamenti internazionali incidono direttamente sugli investimenti e sulle performance economiche globali.

