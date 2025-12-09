Centrale Enel si va verso l' acquisto da parte dello Stato | decreto entro la fine dell?anno
Il governo italiano si prepara a introdurre un decreto entro la fine dell'anno per l'acquisto delle centrali Enel di Brindisi, con l'obiettivo di nazionalizzarle. Questa mossa mira a garantire la continuità delle operazioni, preservando la riserva energetica e affrontando le sfide del settore energetico nazionale.
Potrebbe davvero essere la nazionalizzazione degli impianti la soluzione individuata dal governo per mantenere in vita, quanto meno in riserva fredda, le due centrali a carbone di Brindisi e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Scopri altri approfondimenti
Santa Barbara – Cavriglia: celebrata la Santa Messa alla centrale Enel - facebook.com Vai su Facebook
Centrali a carbone Enel: il ministero dell'Ambiente valuta l’ipotesi di acquistare gli impianti di Brindisi e Civitavecchia - Con due opzioni possibili: compensazioni nei confronti di Enel, che da tempo ormai ritiene economicamente non sostenibile mantenere in funzione ... Come scrive quotidianodipuglia.it