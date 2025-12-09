Secret Safari il colore dell’anno 2026 che celebra l’autenticità e la forza interiore

Una tonalità giallo-verde che bilancia delicatezza e vitalità, trasformandosi con la luce e con lo spazio per accompagnare la vita contemporanea con equilibrio e autenticità. Questo è Secret Safari che Sigma Coatings con PPG ha presentato come colore dellanno 2026. Secret Safari, il colore dell’anno 2026 per Sigma Coatings. Se nel 2025 il colore dell’anno era Amethyst Shadow, ispirato alla natura, Secret Safari evoca al tempo stesso la morbidezza dei petali e la forza delle pietre grezze, offrendo una dualità energizzante ma rassicurante. Alla luce del giorno trasmette calma e armonia, mentre in ambienti più intimi rivela una profondità stratificata, diventando una scelta versatile sia per interni residenziali sia per spazi commerciali e ricettivi. 🔗 Leggi su Dilei.it

