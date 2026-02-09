La gara internazionale in Kuwait si è conclusa con una sconfitta per Tim. La società aveva partecipato alla gara per realizzare e mantenere la rete in fibra nel Paese, in collaborazione con il gruppo dell’imprenditore kuwaitiano Fouad Al-Ghanim, ma non è riuscita a portare a casa il contratto.

Alla fine, la gara in Kuwait per la realizzazione e la manutenzione della rete in fibra nel Paese, a cui aveva partecipato Tim assieme al gruppo dell’imprenditore kuwaitiano Fouad Al-Ghanim, non è andata bene per l’ex monopolista dei telefoni. La vicenda aveva già fatto registrare parecchie discussioni in alcune riunioni del consiglio di amministrazione di Tim, e la notizia ora è che il bando è stato vinto da Etisalat, un’azienda di telecomunicazioni emiratina. Tim è dunque uscita sconfitta nella prima gara internazionale a cui ha partecipato negli ultimi anni. Nonostante la benevolenza della Farnesina e in particolare del suo titolare Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tim sconfitta nella gara internazionale per la rete in fibra in Kuwait

Approfondimenti su Tim Kuwait

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tim Kuwait

Primavera. Sconfitta a sorpresa per i ragazzi di Terzi nella gara di CosenzaCOSENZA - Inattesa sconfitta della Primavera aquilotta a Cosenza, contro una squadra relegata nei bassifondi della classifica. I bianchi, privi di bomber Conte aggregato alla prima squadra, subiscono ... lanazione.it

Stasera torna Centrocampo! La sconfitta del Bisceglie a Brindisi e il pareggio interno dell’Unione saranno i temi della ventiduesima puntata di Centrocampo (stasera alle 19:05), settimanale sportivo curato e condotto da Pino Di Bitetto, con la regia di Mimmo L facebook

La Roma al fotofinish evita la sconfitta fuori casa contro il Parma e allunga a sette le partite senza sconfitte #ASRomaWomen #ParmaRomaFemminile #SerieAWomen x.com