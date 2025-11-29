Ultimo giorno per ottenere 100€ di bonus per fibra TIM
Ultimo giorno per approfittare del Black Friday e ottenere fibra Tim con un bonus di 100€ diviso in 20 mesi che porta il costo mensile a soli 24,90€ per i nuovi clienti che attivano online la linea fissa dell’operatore blu e in più lo sconto dei costi iniziali legati all’attivazione pari a 39,90€ se attivi entro oggi 29 novembre 2025. Le tariffe includono chiamate e navigazione senza limiti, TIMVSION con Netflix, Disney+, Infinity+ e Dazn (anche con il tuo account se ne hai già uno) e in più hai in regalo Perplexity Pro per un anno. Se non sei cliente Tim su mobile e vuoi diventarlo per continuare a pagare fibra e chiamate senza limiti a soli 24,90€ grazie ad una delle nuove tariffe mobile low cost a partire da 6,99€ al mese con fino a 300 GB di dati. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Argomenti simili trattati di recente
L’ultimo giorno del Mondiale da ragione a Ogier. Nono Titolo, record di Loeb uguagliato. Evans il grande sconfitto, Neuville in doppietta Hyundai vince l’ultimo Rally e passa il testimone al Maestro. Deserto impietoso, soprattutto con le gomme - facebook.com Vai su Facebook
È iniziato il terzo e ultimo giorno del #AdaptConference2025 Anche oggi molti interessanti Workshop la terza Sessione Plenaria “The Future of Industrial Relations” alle 14.30. Vai su X