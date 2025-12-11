' Driin Days Arte e libertà' Alla Stazione Leopolda la grande festa del circo sociale di Antitesi Teatro Circo

Alla Stazione Leopolda si svolge 'Driin Days Arte e Libertà', un evento dedicato al circo sociale con spettacoli, laboratori, talk e musica live. Promuove l'arte come strumento di libertà e inclusione, offrendo un ricco programma che coinvolge artisti di rilievo nazionale e attività di circo contemporaneo, circo-teatro e circo-scienza.

Spettacoli di circo contemporaneo, laboratori di circo-teatro e circo-scienza, talk e ospiti di rilievo nazionale, proiezioni di film e musica live. Il 20 e 21 dicembre la Stazione Leopolda di Pisa ospita la quarta edizione dei Driin days - Arte e libertà, una due giorni dedicata al circo sociale.

DRIIN DAYS - Focus Spettacoli Sabato 20 dicembre 2025 Stazione Leopolda, Pisa — ? Ore 21:15 @stazioneleopoldapisa ABOUT Compagnia Duo Padella @duopadella Uno spettacolo di circo punk, divertente e sorprendente, che unisce ritmo, impro

Driin Days: un ricco programma per parlare di inclusione - Giunge alla sua terza edizione l'evento Driin Days, del Progetto Arte e Libertà, proposto da Antitesi Teatro Circo con il sostegno del Ministero della Cultura