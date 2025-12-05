Cinquemila nuove strisce blu | Lecce trasformata in bancomat a cielo aperto

LECCE – Dall’idea di nuovi parcheggi e soluzioni per la mobilità a un’estensione delle strisce blu per trasformare la città di Lecce in un “bancomat a cielo aperto” con nuovi cinquemila stalli a pagamento previsti. I gruppi di opposizione cittadina (Lecce Città Pubblica, Pd, Avanti Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

