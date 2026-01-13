Minorenne in trasferta truffa anziana e scappa con l' oro
Un minorenne di 16 anni è stato fermato a Tor Lupara, vicino Roma, mentre tentava di fuggire con oro e denaro provenienti da un furto ai danni di un’anziana. Il giovane, in trasferta da Napoli per motivi lavorativi, è stato intercettato dalle forze dell’ordine poco dopo aver sottratto il bottino. L’indagine è in corso per chiarire l’intera dinamica dell’episodio e verificare eventuali coinvolgimenti.
In "trasferta lavorativa" da Napoli a Tor Lupara, in provincia di Roma. Un 16enne, sorpreso dalle forze dell'ordine con oro e denaro appena fatti sparire da casa di un'anziana. Anziana truffata a Tor LuparaIl truffatore era stato “reclutato” per l’ultimo atto di un copione ormai noto: la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
