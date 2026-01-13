Minorenne in trasferta truffa anziana e scappa con l' oro

Un minorenne di 16 anni è stato fermato a Tor Lupara, vicino Roma, mentre tentava di fuggire con oro e denaro provenienti da un furto ai danni di un’anziana. Il giovane, in trasferta da Napoli per motivi lavorativi, è stato intercettato dalle forze dell’ordine poco dopo aver sottratto il bottino. L’indagine è in corso per chiarire l’intera dinamica dell’episodio e verificare eventuali coinvolgimenti.

Truffe agli anziani in varie regioni, 7 arresti a Napoli - Sono nove le truffe ai danni di anziani documentate dalla Squadra Mobile di Napoli che oggi al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea (settima sezione, procuratore aggiunto Pierpaolo ... ansa.it

Almeno nove truffe agli anziani in varie regioni, sette arresti a Napoli - Dopo l'interrogatorio preventivo era consapevole di essere nel mirino delle forze dell'ordine e della magistratura e quindi è fuggita a Livorno, dove la Polizia di Stato l'ha rintracciata e bloccata p ... msn.com

