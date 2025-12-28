Novak Djokovic condivide la sua prospettiva sui rapporti con Roger Federer e Rafael Nadal, analizzando gli aspetti più autentici delle sue relazioni con i Big Three del tennis. Attraverso un racconto diretto, il campione offre una visione chiara e sobria di un’epoca di grande rilevanza sportiva, evidenziando le dinamiche e le sfide vissute nel corso degli anni.

Novak Djokovic si racconta senza filtri e offre una riflessione lucida e personale sul rapporto con quelli che hanno segnato un’epoca del tennis mondiale: Roger Federer e Rafael Nadal. In un’intervista concessa a Slaven Bilic, ex calciatore e allenatore, il campione serbo ha ripercorso le dinamiche umane e professionali che hanno caratterizzato il leggendario triangolo della rivalità più iconica della storia del tennis. Djokovic ha spiegato come il suo atteggiamento nei confronti dei due rivali sia rimasto coerente nel tempo, mentre a cambiare sarebbe stata la percezione del rapporto reciproco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Djokovic racconta la sua verità su Federer e Nadal: cosa è successo tra i Big-Three

Leggi anche: Murray: “Federer non si è mai allenato con Nadal e Djokovic”

Leggi anche: Sinner, come capire il no alla Davis. Lui come Federer, Djokovic e Nadal

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Djokovic racconta la sua verità su Federer e Nadal: cosa è successo tra i Big-Three - Novak Djokovic si racconta senza filtri e offre una riflessione lucida e personale sul rapporto con quelli che hanno segnato un’epoca del tennis mondiale: ... oasport.it