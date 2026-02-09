Tempesta social dei tifosi contro la decisione Il club disattiva temporaneamente i commenti

I tifosi del Torino si scatenano sui social dopo la decisione del club di disattivare temporaneamente i commenti. La rabbia si fa sentire, con molti che criticano la scelta e chiedono spiegazioni. La situazione è ormai diventata una vera e propria tempesta, tanto da convincere la società a mettere in pausa le discussioni online.

Tempesta granata. Talmente forte da indurre il club a disattivare momentaneamente i commenti social delle pagine ufficiali. Appena la Reggiana ha comunicato l'esonero di Davide Dionigi e l'ingaggio di Lorenzo Rubinacci, i tifosi hanno riversato sulle piattaforme digitali tutto il proprio malcontento per la scelta effettuata. Nel mirino della critica la gestione societaria e soprattutto la figura del ds Domenico Fracchiolla (foto), considerato – dalla maggioranza degli utenti – come il primo responsabile delle ultime, disgraziate, vicende sportive. Una vera e propria 'shitstorm', come si dice in gergo virtuale.

