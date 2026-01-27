Maignan fenomenale Allegri divide i tifosi | i commenti social dopo Roma-Milan

In seguito al pareggio 1-1 tra Roma e Milan, sono emerse diverse opinioni tra i tifosi sui social. Questo articolo analizza le reazioni principali, evidenziando il ruolo di Maignan e le opinioni contrastanti su Allegri. Un quadro delle impressioni più diffuse tra i supporter rossoneri, senza enfasi o giudizi personali.

Nell'ultimo turno di Serie A il Milan ha pareggiato, 1-1, sul campo della Roma: ecco le reazioni dei tifosi rossoneri sui social nel video. Nella 22^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato, 1-1, sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini. Rete di Koni De Winter (62') per i rossoneri e pareggio di Lorenzo Pellegrini (74') su calcio di rigore per i giallorossi. Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le reazioni dei tifosi milanisti sui social alla partita. Dopo la partita tra Roma e Milan, i tifosi delle due squadre hanno condiviso le proprie impressioni sui social. Como-Milan 1-3, Maignan supereroe. Le reazioni dei tifosi sui social Nella sfida tra Como e Milan, il punteggio finale di 1-3 ha visto Maignan protagonista con interventi decisivi nel primo tempo, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. Maignan 7.5 Fenomenale su Gila dopo due minuti. Si ripete, con meno platealità, su Zaccagni alla mezz'ora. Tomori 6.5 Zaccagni gli fa venire il mal di testa quando lo punta. "È un punto d'oro o due persi" Roma- Milan lascia esattamente questa domanda sospesa. L'Olimpico spinge i giallorossi che creano di più, Maignan fa i soliti miracoli che ormai non fanno nemmeno più notizia. II Diavolo passa in vantaggio su un corn Contro la Roma il solito piano tattico del #Milan di #Allegri: per il futuro serve cambiare

