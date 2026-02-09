Una serata all'insegna dell’improvvisazione teatrale sta per prendere vita nel cuore della città. Gli attori di Teatroimpulso APS si preparano a mettere in scena uno spettacolo unico, ispirato dai territori più complessi e sorprendenti della mente umana. Nulla è deciso in anticipo, tutto può succedere sul palco. Gli spettatori sono invitati a lasciarsi coinvolgere da un momento di pura creatività, dove l’improvvisazione regna sovrana.

Uno spettacolo di improvvisazione teatrale che prende spunto dai territori più affascinanti e imprevedibili della psicologia, dove nulla è scritto e tutto può emergere. Uno spettacolo che nasce dall’incontro tra palco e platea, dove ogni sera è diversa e ogni mente è una fonte inesauribile di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Teatroimpulso APS

A San Mauro Pascoli nasce ufficialmente ‘MuoviSanMauro Aps’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

#teatroimpulso #marioguarneri #catania #corsodirecitazione #etjud

Ultime notizie su Teatroimpulso APS

Teatroimpulso, VerdettoLa nuova stagione di Teatroimpulso si apre il 27 e 28 febbraio e il 1° marzo con l’opera Verdetto scritta dalla più famosa giallista mondiale, Agatha Christie. Ma è una rappresentazione atipica, ... cataniatoday.it

TeatroImpulso presenta lo spettacolo di improvvisazione Venghino signori venghino!CATANIA – Anche quest’anno Teatroimpulso mette in scena uno spettacolo di improvvisazione teatrale dal titolo: Venghino signori venghino!. Gli attori creeranno delle storie estemporaneamente ... newsicilia.it

Dal 19 al 22 febbraio a Teatroimpulso la mente diventa palcoscenico “Fuori di testo” Uno spettacolo di improvvisazione teatrale che prende spunto dai territori più affascinanti e imprevedibili della psicologia, dove nulla è scritto e tutto può emergere. Uno spetta facebook