Ultimi giorni offerta ho Mobile | 100 Giga a 5,95€ e mese gratis fino al 7 gennaio

Gli ultimi giorni per approfittare dell’offerta Ho Mobile: 100 Giga a 5,95€ al mese e il primo mese gratuito fino al 7 gennaio. Con il nuovo anno in corso, è il momento di cogliere questa opportunità prima che scada. Non perdere questa promozione, valida solo per pochi giorni, e assicurati un piano dati conveniente per tutto il 2026.

Il calendario non mente e il tempo stringe: siamo ufficialmente entrati nel vivo del 2026 e le promozioni lanciate durante il periodo natalizio si avviano verso la loro naturale conclusione. Tra tutte le scadenze segnate in rosso dagli esperti di risparmio, una in particolare merita la massima attenzione proprio in queste ore: l' Offerta ho Mobile a 5,95 euro. Lanciata come "regalo di benvenuto" a fine dicembre, questa promozione sta vivendo ora il suo rush finale. La scadenza è tassativa: c'è tempo solo fino al 7 gennaio 2026 per attivare una delle tariffe più competitive mai proposte dall'operatore virtuale controllato da Vodafone.

