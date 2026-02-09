Questa sera su Canale 5 torna Taratata, con la prima di due serate dedicate alla musica live. Paolo Bonolis, che conduce lo show, mette in chiaro il suo pensiero su Sanremo: “Per me serve un approccio diverso dalla sola gara”. E aggiunge che il senso della vita, secondo lui, si può trovare in autunno, ma solo se lo show inizia alle 23.30. La serata promette di portare in prima serata un mix di musica e intrattenimento, con Bonolis che cerca di riavvicinare il pubblico alla musica dal vivo.

Questa sera su Canale 5 torna protagonista in prima serata la grande musica con la prima delle due serate evento di Taratata. Al timone del grande show musicale troviamo l’istrionico Paolo Bonolis, capace come pochi di miscelare ironia, ritmo e profondità nel racconto di questo viaggio musicale tra grandi esibizioni, straordinari duetti, cover inedite, performance cariche di forza ed emozione e altre sorprese. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. E ad arricchire lo show con una performance che divertirà il pubblico, sia in arena sia a casa, l’inarrestabile ironia di Giorgio Panariello. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Taratata, Paolo Bonolis riporta la musica live in prima serata su Canale 5: "Sanremo? Per me servirebbe un binario narrativo diverso dalla sola gara. Il senso della vita? In autunno, ma solo se parte alle 23.30"

