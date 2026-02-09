Anticipazioni Taratata gli ospiti di Paolo Bonolis del 9 febbraio

Questa sera a Taratata, Paolo Bonolis torna in tv con una nuova puntata. Come sempre, l’obiettivo è intrattenere e coinvolgere il pubblico, con ospiti pronti a esibirsi e a condividere qualche momento speciale. Bonolis si prepara a condurre con la sua solita energia, ma senza annunci ufficiali sugli ospiti. I fan restano in attesa di scoprire chi salirà sul palco e cosa succederà durante la serata.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli anni, è che quando  Paolo Bonolis  scende in campo, lo fa per un motivo molto preciso. Questa sera, lunedì  9 febbraio 2026, il prime time di  Canale5  si rinnova con il ritorno di un marchio storico, sinonimo di qualità e tanta, ma tanta musica:  Taratata.  Ma non aspettatevi il solito varietà patinato, perché qui siamo di fronte a uno show dal vivo, quello vero, grazie all’emozione degli incontri ravvicinati tra i giganti della nostra canzone. Taratata, le anticipazioni del 9 febbraio. La cornice scelta per questo evento in due serate è la futuristica  ChorusLife Arena di Bergamo, trasformata per l’occasione in un tempio della musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

