Questa sera a Taratata, Paolo Bonolis torna in tv con una nuova puntata. Come sempre, l’obiettivo è intrattenere e coinvolgere il pubblico, con ospiti pronti a esibirsi e a condividere qualche momento speciale. Bonolis si prepara a condurre con la sua solita energia, ma senza annunci ufficiali sugli ospiti. I fan restano in attesa di scoprire chi salirà sul palco e cosa succederà durante la serata.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli anni, è che quando Paolo Bonolis scende in campo, lo fa per un motivo molto preciso. Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, il prime time di Canale5 si rinnova con il ritorno di un marchio storico, sinonimo di qualità e tanta, ma tanta musica: Taratata. Ma non aspettatevi il solito varietà patinato, perché qui siamo di fronte a uno show dal vivo, quello vero, grazie all’emozione degli incontri ravvicinati tra i giganti della nostra canzone. Taratata, le anticipazioni del 9 febbraio. La cornice scelta per questo evento in due serate è la futuristica ChorusLife Arena di Bergamo, trasformata per l’occasione in un tempio della musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 9 febbraio

Approfondimenti su Taratata Puntata

A febbraio, su Canale 5, andrà in onda il nuovo programma musicale di Paolo Bonolis, intitolato Taratata.

Questo fine settimana, Silvia Toffanin torna con due puntate di Verissimo, in onda sabato e domenica su Canale 5.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Taratata Puntata

Argomenti discussi: Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica, da Giorgia a Annalisa; Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni; Verissimo, sabato 7 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 9 febbraioPaolo Bonolis torna su Canale5 con un nuovo programma: gli ospiti e le anticipazioni di Taratata con alcuni grandi nomi della nostra musica ... dilei.it

Paolo Bonolis riaccende la musica italiana con Taratata: tutti gli ospiti del nuovo show al debutto su Canale 5Paolo Bonolis torna stasera lunedì 9 febbraio in prima serata su Canale 5 con Taratata, programma musicale in due serate, la prima delle quali è stata registrata ieri alla ChorusLife Arena di Bergamo. corrieredellumbria.it

Questa sera Emma in «Taratata» alla Chorus Life Arena di Bergamo canta "L'amore non mi basta" brano del 2013 con un ritorno incredibile sui social che ha spaccato le classifiche facebook