Jannik Sinner si prepara alla semifinale di Melbourne con la stessa determinazione di due anni fa. Ricorda ancora quel match contro Djokovic, che ha dato una svolta alla sua carriera. Ora, con dieta e riposo, si sente più forte e pronto a ripetere l’impresa. Per lui, battere il serbo potrebbe davvero cambiare qualcosa.

"Quando fai un passo avanti, arrivi a una finale Slam e batti Djokovic qualcosa cambia". Jannik Sinner due anni fa, proprio a Melbourne contro il serbo ha acceso la scintilla di una storia esplosa come un fuoco d’artificio. Messa alle corde la leggenda nel 2024 l’altoatesino ha gettato le basi per scrivere il suo nome accanto a quello di uno Slam, cambiando per sempre il nostro tennis. La semifinale di domani contro Nole (probabilmente nella mattina italiana in chiaro sul 9 – manca solo l’ufficialità – sui canali Eurosport) resta una favola da scrivere, un remake di quando tutto è cambiato, ma la sfida resta vincere "rifarlo ancora e ancora, sarà molto difficile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jannik, la semifinale è un deja-vu. "Se batti Djokovic qualcosa cambia». Dieta e riposo: prove da fenomeno

Approfondimenti su Jannik Sinner

La crisi della Fiorentina richiama ricordi di passate difficoltà, suscitando sensazioni di déjà-vu tra tifosi e addetti ai lavori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner- Shelton, l'azzurro è in semifinale, chiude 6-3 6-4 6-4; Sinner è in semifinale con Djokovic: Shelton lotta, ma perde in 3 set; Sinner in semifinale agli Australian Open 2026: Shelton ko in tre set.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la semifinale agli Australian Open sarà visibile in chiaro: orario e dove vederlaÈ di nuovo Sinner contro Djokovic agli Australian Open. Per la quinta volta in carriera il campione azzurro e l'ex numero uno al mondo si sfidano in una semifinale slam. Al Melbourne Park è la seconda ... corrieredellumbria.it

Australian Open, le semifinali: quando giocano Sinner-Djokovic e Alcaraz-ZverevCarlos contro a caccia della prima finale australiana, Jannik che ha battute il Djoker nelle ultime cinque sfide: gli orari italiani delle sfide e dove vederle in tv ... gazzetta.it

Le prime quattro teste di Serie,sono arrivate in Semifinale!!! Naturalmente Forza Grande Jannik - facebook.com facebook

Australian Open, Jannik Sinner vola in semifinale: la sfida con Novak Djokovic sarà trasmessa in chiaro @CalcioFinanza x.com