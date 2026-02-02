III° Dicearchia Taekwondo Open Kyorugi Championship successi per la Blue World di Teverola

La III° Dicearchia Taekwondo Open si è conclusa con successo al Palasport di Giugliano in Campania. La manifestazione ha visto protagonisti gli atleti della Blue World di Teverola, che hanno ottenuto diversi successi. La competizione, che si è svolta tra il 31 gennaio e il 1 febbraio, ha richiamato molti appassionati e ha confermato il ritorno del grande Taekwondo sulla scena locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il grande Taekwondo è tornato protagonista con la III° Dicearchia Taekwondo Open Kyorugi Championship, tenutosi il 31 gennaio e 1 febbraio 2026 al Palasport di Giugliano in Campania. A partecipare all'evento sportivo, cui hanno preso parte teams del taekwondo provenienti da tutta la Campania, è stata la "Blue World" di Teverola, che si è classificata prima società per maggior numero di medaglie conseguite tra le nove regioni in gare. Sono state, infatti, 10 le medaglie totali ottenute: otto ori, un argento ed un bronzo. L'oro è stato conquistato da: Marika Cocco (Cat.

