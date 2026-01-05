SwitchBot e il secondo cervello indossabile | arriva AI MindClip

SwitchBot presenta AI MindClip, il nuovo registratore vocale indossabile arricchito dall’intelligenza artificiale. Questo dispositivo rappresenta un passo avanti nella tecnologia di registrazione, offrendo funzionalità avanzate grazie all’integrazione dell’AI. Con AI MindClip, SwitchBot amplia la propria gamma di soluzioni, puntando su praticità e innovazione per utenti che cercano strumenti affidabili e intelligenti per la gestione delle registrazioni vocali.

(Adnkronos) – SwitchBot ha ufficializzato il proprio ingresso nel segmento dei registratori vocali potenziati dall'intelligenza artificiale con il lancio di AI MindClip. Presentato in occasione del CES, il piccolo gadget indossabile è stato progettato per operare come una sorta di memoria esterna, catturando i flussi audio sia durante le sessioni lavorative che nella vita privata.

