Questa sera a Roma, la Sala Umberto apre le porte allo spettacolo “Come sedurre un femminista” di Samantha Ellis, con Susy Laude e Dino Abbrescia. La pièce, in scena dal 12 al 22 febbraio, porta il pubblico in un viaggio tra comicità e riflessione, con attori noti che portano in scena un testo che spazia tra temi di attualità e umorismo. I due protagonisti si preparano a coinvolgere gli spettatori con le loro interpretazioni, promettendo una serata di divertimento e spunti di riflessione.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Come sedurre un femminista di Samantha Ellis. Dove e Quando: Presso la Sala Umberto di Roma, dal 12 al 22 febbraio 2026. Perché: Una commedia brillante che esplora con ironia e profondità gli stereotipi di genere e la ricerca dell’amore autentico. Il palcoscenico dello storico teatro Sala Umberto si prepara ad accogliere una riflessione acuta e divertente sui rapporti di forza tra i generi con il debutto di Come sedurre un femminista. La pièce, scritta dalla drammaturga Samantha Ellis, vede come protagonisti Susy Laude (che ne cura anche la regia) e Dino Abbrescia, una coppia affiatata capace di spaziare tra i registri dell’ironia e della ricerca introspettiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Susy Laude e Dino Abbrescia alla Sala Umberto

Approfondimenti su Sala Umberto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sala Umberto

Argomenti discussi: Lillo al tavolo da ping pong: L'ho sempre amato, al circolo incontro amici nuovi; Sul carpet arcobaleno per i diritti; Roma, è ping pong mania: 10mila appassionati. Ai tavoli da gioco anche Lillo e Maccio Capatonda, Pietro Sermonti e Massimo Wertmüller; Tutti per Uma su Sky Cinema Family - Guida TV.

Come sedurre un femminista arriva al Sala UmbertoDal 12 al 22 febbraio 2026 il Sala Umberto ospita Come sedurre un femminista, spettacolo prodotto da Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale, con Susy Laude e Dino Abbrescia. ilmessaggero.it

Susy Laude & Dino Abbrescia: «Siamo una coppia solida, ci manda in crisi il navigatore»Anche in quelli che giriamo noi, insieme o no. Ecco, la storia comincerebbe così: «Dino Abbrescia e Susy Laude sono due attori e una coppia nella vita nata nel 2008. Dopo solo un mese di ... ilmessaggero.it

#SusyLaude ci racconta Come Sedurre un Femminista, uno spettacolo che parla di femminismo dal punto di vista maschile e mette in scena con ironia la sfida dell'essere coppia esplorando i temi dell'identità, della parità e della libertà di essere se stessi, anc facebook