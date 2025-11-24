Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Ubi Maior alla Sala Umberto

Ubi maior in scena alla Sala Umberto di Roma con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, regia e adattamento di Enrico Maria Lamanna: nel cast anche Barbara Begala e Matteo Taranto. Ubi maior va in scena alla Sala Umberto di Roma dal 25 al 30 novembre 2025. Protagonisti Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, per la regia di Enrico Maria Lamanna: nel cast anche Barbara Begala e Matteo Taranto, costumi Teresa Acone, disegno luci Pietro Sperduti, musiche originali Adriano Pennino. Ubi maior – La trama. Tito ha vent’anni ed è molto più di un campione di scherma: è un giovane brillante, carismatico e determinato, che ha conquistato il gradino più alto del podio olimpico con sacrificio e dedizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Ubi Maior alla Sala Umberto

Altre letture consigliate

Ubi Maior emoziona Roma, alla Sala Umberto con Leo Gassmann, Sabrina Knaflitz ed Enrico Maria Lamanna per un racconto intenso su famiglia buonaseraroma.it/ubi-maior-emoz… Vai su X

“Ubi Maior” con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz: grande attesa per lo spettacolo al Teatro Verdi di San Severo il 5 dicembre 2025 Sarà uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa 2025/2026 al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di San Severo - facebook.com Vai su Facebook

Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Ubi Maior alla Sala Umberto - Ubi maior è lo spettacolo con Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in arrivo al Teatro Sala Umberto il 25 novembre. Come scrive romatoday.it

Alessandro Gassmann, l’amore con Sabrina Knaflitz e il figlio Leo/ “Ho tutto, sono fortunato” - Alessandro Gassmann, l'amore con Sabrina Knaflitz che va avanti dal 1993 e l'orgoglio per il figlio Leo: "Non riesco a immaginare la mia vita senza" ... Segnala ilsussidiario.net

Sabrina Knaflitz, moglie di Alessandro Gassman/ “Senza di lei la mia vita sarebbe stata peggiore” - Sabrina Knaflitz, moglie di Alessandro Gassman, chi è: un grande amore che va avanti da più di trent'anni. Da ilsussidiario.net